Российские войска освободили населённый пункт Иванополье в Донецкой Народной Республике во время выполнения задач СВО. Отличились «‎Южане», докладывает Минобороны РФ в сводке от 25 ноября.

Ранее Российская армия установила контроль над Тихим и Отрадным в Днепропетровской области. Там штурмовые подразделения 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток» совершили стремительный рывок на север и запад, благодаря чему оба населённых пункта были освобождены.