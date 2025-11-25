Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 09:37

Армия России взяла под контроль Иванополье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkov

Российские войска освободили населённый пункт Иванополье в Донецкой Народной Республике во время выполнения задач СВО. Отличились «‎Южане», докладывает Минобороны РФ в сводке от 25 ноября.

«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Иванополье ДНР», — отчитались в военном ведомстве.

Российские военные освободили Затишье в Запорожской области
Российские военные освободили Затишье в Запорожской области

Ранее Российская армия установила контроль над Тихим и Отрадным в Днепропетровской области. Там штурмовые подразделения 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток» совершили стремительный рывок на север и запад, благодаря чему оба населённых пункта были освобождены.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar