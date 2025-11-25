Армия России взяла под контроль Иванополье
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkov
Российские войска освободили населённый пункт Иванополье в Донецкой Народной Республике во время выполнения задач СВО. Отличились «Южане», докладывает Минобороны РФ в сводке от 25 ноября.
«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Иванополье ДНР», — отчитались в военном ведомстве.
Ранее Российская армия установила контроль над Тихим и Отрадным в Днепропетровской области. Там штурмовые подразделения 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток» совершили стремительный рывок на север и запад, благодаря чему оба населённых пункта были освобождены.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.