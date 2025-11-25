Россиян предупредили о риске попасть в тюрьму за подглядывание в чужой телефон

За активное подсматривание в чужой телефон с фотографированием содержимого могут наказать по статье 137 УК РФ. Об этом предупредила представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы доктор юридических наук Людмила Айвар.

Если человек сделал фото переписки или видео экрана и использовал его в личных целях или для распространения, ему грозит до двух лет лишения свободы, а при публикации — до четырёх лет, уточнила специалист в беседе с «Абзацем».

Суды рассматривают такие действия как нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконный сбор и распространение информации без согласия владельца. Кроме того, если в опубликованных данных суд усмотрит оскорбление чести, достоинства или деловой репутации, нарушитель обязан будет возместить моральный ущерб согласно статье 152 ГК РФ или статье 13.11 КоАП РФ.

А ранее Life.ru рассказывал, что регулярное подглядывание в окна к соседям может быть расценено как вторжение в частную жизнь. По словам юриста, за такую привычку россияне могут даже загреметь в тюрьму.