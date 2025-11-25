Россия и США
25 ноября, 09:52

На стройплощадке в Челябинске обнаружили три гранаты, мину и 17 взрывателей

В Челябинске на строительной площадке по улице Блюхера при экскаваторных работах нашли опасный арсенал: три гранаты Ф-1, одну 120-мм миномётную мину и 17 боевых взрывателей. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по региону.

Строители обнаружили подозрительные предметы и сразу сообщили в правоохранительные органы. Служба разминирования ОМОН «Атом» Росгвардии оперативно выехала на место, идентифицировала боеприпасы и доставила их на полигон для уничтожения. Гранаты и мина были уничтожены с помощью накладного заряда.

А ранее Life.ru писал, что в Приморье нашли схрон с оружием и гранатами членов ОПГ из 24 человек. Следствие установило, что члены группировки угрожали насилием и демонстрировали оружие, требуя деньги с местных предпринимателей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
