Мины-кошельки начали раскидывать в российском регионе

В Курской области нашли несколько кошельков, внутрь которых была аккуратно упакована взрывчатка. Об этом сообщает Mash.

Такие аксессуары несколько раз попадались в курском приграничье. Такие замаскированные мины раскидывают с дронов, но иногда это делают и люди. По данным телеграм-канала, ВСУ вербуют местных наркоманов, чтобы они занимались этим за небольшие деньги.