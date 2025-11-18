Мины-кошельки начали раскидывать в российском регионе
В Курской области нашли несколько кошельков, внутрь которых была аккуратно упакована взрывчатка. Об этом сообщает Mash.
Кошелёк со взрывчаткой. Фото © Telegram / Mash
Такие аксессуары несколько раз попадались в курском приграничье. Такие замаскированные мины раскидывают с дронов, но иногда это делают и люди. По данным телеграм-канала, ВСУ вербуют местных наркоманов, чтобы они занимались этим за небольшие деньги.
Напомним, что недавно в Красногорске 9-летний мальчик подорвался на похожей мине. По пути на тренировку он поднял с земли свёрнутую купюру, которая была начинена 10-ю граммами тротила. Ребёнку за секунду разорвало руку. По данным СМИ, врачам удалось спасти лишь один палец. В остальных кости были перемолоты, из-за чего восстановить их было нельзя.
