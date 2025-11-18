Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 15:04

Мины-кошельки начали раскидывать в российском регионе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

В Курской области нашли несколько кошельков, внутрь которых была аккуратно упакована взрывчатка. Об этом сообщает Mash.

Кошелёк со взрывчаткой. Фото © Telegram / Mash

Кошелёк со взрывчаткой. Фото © Telegram / Mash

Такие аксессуары несколько раз попадались в курском приграничье. Такие замаскированные мины раскидывают с дронов, но иногда это делают и люди. По данным телеграм-канала, ВСУ вербуют местных наркоманов, чтобы они занимались этим за небольшие деньги.

Умер житель Луганска, пнувший колонку со взрывчаткой, из которой играл «Океан Эльзы»
Умер житель Луганска, пнувший колонку со взрывчаткой, из которой играл «Океан Эльзы»

Напомним, что недавно в Красногорске 9-летний мальчик подорвался на похожей мине. По пути на тренировку он поднял с земли свёрнутую купюру, которая была начинена 10-ю граммами тротила. Ребёнку за секунду разорвало руку. По данным СМИ, врачам удалось спасти лишь один палец. В остальных кости были перемолоты, из-за чего восстановить их было нельзя.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar