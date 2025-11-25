Россия и США
25 ноября, 10:23

«Нептуны» в расход: ВСУ пустили в ход «‎убийцу кораблей» для смертоносной атаки 25 ноября

ВСУ применили 4 противокорабельных «Нептуна» для смертоносной атаки в ночь на 25 ноября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

За сутки российская противовоздушная оборона продемонстрировала высокую эффективность, перехватив во время массированной атаки в ночь на 25 ноября 419 беспилотных летательных аппаратов ВСУ и 4 противокорабельные ракеты большой дальности «Нептун», которые Украина величает «‎убийцей кораблей». Данные предоставило Минобороны РФ.

«Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 419 БПЛА самолётного типа», — заявили в ведомстве.

Генерал рассказал, откуда ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали российские регионы, задействовав рой беспилотников модификации FP-1. Каждый из этих дронов мог нести до 60 кг взрывчатки. Запуски БПЛА были осуществлены из трёх областей Украины: Одесской, Николаевской и Полтавской, причём аэродром «Кременчуг» в Полтавской области указывался как предполагаемое место старта.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Афонина
