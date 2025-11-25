Газпромбанк увеличил максимальную ставку по вкладу «Новые деньги»

С 25 ноября Газпромбанк обновил условия по ряду вкладов. Изменённые тарифы опубликованы на сайте финансовой организации.

По вкладу «Новые деньги» максимальная ставка на срок три месяца выросла до 16,1% годовых (было 15,5%). Повышение действует при условии вложения «новых» средств — то есть суммы, превышающей общий остаток на всех счетах и вкладах клиента за последние 30 дней. Без надбавки за новые деньги ставка снижается на 1 процентный пункт. Минимальный взнос — 15 тыс. рублей при открытии онлайн и 300 тыс. рублей в отделении.

Одновременно банк снизил ставки по вкладам «В Плюсе» и «Копить» на срок один месяц — до 14,6% годовых (ранее 15%). На других сроках доходность по этим продуктам осталась без изменений.

Газпромбанк регулярно корректирует ставки по вкладам в зависимости от рыночной конъюнктуры и притока средств. Условие «новых денег» позволяет банку привлекать дополнительную ликвидность, предлагая клиентам повышенную доходность за свежие вложения.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на 1 октября 2025 года средний размер вклада физлица в российских банках достиг 425 тыс. рублей — это на 10% (или 39 тыс. рублей) больше, чем на начало года. Общий объём застрахованных средств превысил 80,3 трлн рублей, при этом вклады населения выросли на 8%, а средства на эскроу-счетах — на 14,6%. На фоне роста доверия к банковской системе банки, включая Газпромбанк, активно конкурируют за привлечение новых средств, предлагая повышенные ставки за «свежие» вложения.