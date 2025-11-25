Силуанов призвал готовить экономику к постуглеводородной эпохе

«Для России тоже надо понимать, что время углеводородов постепенно начинает сокращаться. Мы видим, что все больше и больше технологий, которые не будут требовать этого вида ресурса. Понятно, что какое-то время это останется, но нам надо смотреть уже на средне-долгосрочную перспективу. И нам нужно готовиться к тому, чтобы переходить на новые технологии, на новые двигатели, что называется, нашей экономики, на новые виды переработки тех же самых углеводородов. Нам надо готовить свою экономику к этим изменениям. Мы этим и занимаемся, это и делается», — сказал Силуанов.