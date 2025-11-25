Силуанов призвал готовить экономику к постуглеводородной эпохе
Обложка © Life.ru
Время господства углеводородов в российской экономике постепенно подходит к концу, стране необходимо заранее готовиться к переходу на новые, технологически ориентированные «двигатели» роста. Об этом на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Для России тоже надо понимать, что время углеводородов постепенно начинает сокращаться. Мы видим, что все больше и больше технологий, которые не будут требовать этого вида ресурса. Понятно, что какое-то время это останется, но нам надо смотреть уже на средне-долгосрочную перспективу. И нам нужно готовиться к тому, чтобы переходить на новые технологии, на новые двигатели, что называется, нашей экономики, на новые виды переработки тех же самых углеводородов. Нам надо готовить свою экономику к этим изменениям. Мы этим и занимаемся, это и делается», — сказал Силуанов.
По его словам, ключевым глобальным трендом становится стремительное развитие искусственного интеллекта, который уже определяет конкурентоспособность стран в экономике, медицине и оборонной сфере. Силуанов подчеркнул, что лидерство в этой области станет решающим фактором успеха на десятилетия вперёд.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение создать национальную программу по внедрению генеративного искусственного интеллекта. Основная задача этой инициативы — повысить значимость отечественных IT-решений в экономике и существенно нарастить вклад искусственного интеллекта в ВВП к 2030 году. Предполагается широкое внедрение передовых технологий в ключевых отраслях: промышленности, логистике, здравоохранении и государственном управлении.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.