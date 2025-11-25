Россия и США
Регион
25 ноября, 10:49

Матвиенко рассказала, вернут ли в России статью за тунеядство

Валентина Матвиенко. Обложка © СФ РФ

Раскрывая своё предложение о платежах в систему ОМС для неработающих граждан, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не планируется возращение статьи за тунеядство. При этом парламентарий подчеркнула важность раскрытия теневых доходов людей, намеренно уклоняющихся от уплаты налогов и иных отчислений.

«Не хочешь работать — твоё право. Есть возможность жить за счёт других источников доходов — пожалуйста. Статью за тунеядство никто возвращать не собирается», — отметила спикер СФ РФ в интервью сайту MK.ru.

По её словам, нельзя существовать в социуме, не завися от него. Поэтому разумно будет разработать для упомянутой группы лиц способ участия в системе обязательного медицинского страхования, подытожила Матвиенко.

Напомним, ранее Валентина Матвиенко заявила, что «безработные» на Mercedes должны платить за ОМС. При этом пенсионеры, дети, студенты, инвалиды и домохозяйки останутся под защитой государства, как и предусмотрено конституционными гарантиями бесплатной медицинской помощи.

