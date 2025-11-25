Россия и США
25 ноября, 11:34

PR-директор Птахи опровергла сообщения об аресте его квартиры за долги

Рэпер Птаха. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ptaharu_

PR-директор рэпера Птахи (Давида Нуриева) Марина Евстифеева опровергла сообщения о том, что квартиру музыканта арестовали из-за долгов за ЖКХ. Соответствующее заявление она сделала в разговоре с РБК.

«У Давида ничего не арестовывали. Это ложная информация»,подчеркнула она, опровергнув появившиеся в СМИ данные о задолженности в размере около 370 тысяч рублей и якобы наложенных ограничениях на недвижимость артиста.

Напомним, сегодня появилась информация, что у рэпера Птахи (Давид Нуриев) арестовали квартиру в Москве из-за многолетних долгов по ЖКХ — около 372 тыс. рублей, накопленных с октября 2017 года. Сообщалось, что артист не платил за коммуналку почти восемь лет, из-за чего суд запретил ему продавать, дарить или сдавать в аренду 75-метровую трёшку в Басманном переулке стоимостью порядка 35 млн рублей. Кроме того, с мая 2024 года у него числятся 179 неоплаченных штрафов ГИБДД на 440 тыс. рублей.

