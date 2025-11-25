Силуанов и Шохин поспорили об «экономической весне» в России

После завершения периода целенаправленного охлаждения экономики в России наступает «экономическая весна». Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов в ходе выступления на форуме Финансового университета «Россия: образ будущего».

Глава Минфина пояснил, что с 2020 года государство было вынуждено предоставлять масштабные бюджетные стимулы для поддержки экономики и населения в условиях пандемии и санкционного давления.

«И это сработало, динамика экономического развития за два последних года выше 4%. Но нам же нужен устойчивый экономический рост, независимый от вливаний, мы не можем без конца такие вливания делать, это чревато разбалансировкой финансовой системы», — отметил министр.

В ответ на оптимистичный прогноз Силуанова глава РСПП Александр Шохин выразил более осторожную позицию, процитировав строки из песни к сериалу «Оттепель»: «Я думала, это весна, а это оттепель».

«Антон Германович, не всегда за охлаждением идёт сразу весна. Иногда оттепель, а потом опять охлаждение», — отметил промышленник.

Ранее Антон Силуанов заявил, что экономика России постепенно становится на путь сбалансированного и устойчивого роста. По его словам, чрезмерный уровень спроса уже сокращается, в связи с чем снижается инфляция и процентные ставки.