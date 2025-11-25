Каллас разразилась истерикой из-за перспективы возвращения России в «Большую восьмёрку»

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что возвращение России в формат G8 является «категорически недопустимым». Об этом она сообщила в эфире BBC Radio 4, комментируя возможные шаги по урегулированию украинского конфликта. По её словам, любые мирные договорённости должны предусматривать уступки со стороны Москвы.

При этом Каллас не уточнила, какие именно меры ЕС считает приемлемыми в рамках переговорного процесса. Она также подчеркнула, что позиция Евросоюза по вопросу участия России в «Большой восьмёрке» остаётся жёсткой и не предполагает пересмотра.

Ранее сообщалось, что в первоначальной версии мирного плана США по Украине, состоявшего из 28 пунктов, содержалось предложение о возвращении России в G8. Позже документ был сокращён до 19 пунктов. Сохранился ли в обновлённой версии этот пункт, пока неизвестно.