Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 14:48

Политолог объяснил, нужно ли России возвращаться в G8

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DestinaDesign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DestinaDesign

Россия вряд ли проявит заинтересованность в возвращении в формат G8 даже при получении официального предложения от президента США Дональда Трампа, заявил эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его мнению, данная группа стран исторически объединена общими ценностями, а Россия развивается в ином направлении, не соответствующем либерально-демократическим стандартам Запада.

«Наверное, даже если бы не было кризиса, связанного с Крымом, в 2014 году, Россия так или иначе бы выпала из G8», — полагает собеседник RTVI.

Он уверен, что даже в случае инициативы Трампа внутри «семёрки» возникнет последовательная жёсткая оппозиция такому шагу. По словам эксперта, для нынешней американской администрации многосторонние форматы не являются приоритетными — основные усилия сосредоточены на двусторонних переговорах.

«Войны бы не было»: Трамп обвинил лидеров «Большой семёрки» в начале конфликта на Украине
«Войны бы не было»: Трамп обвинил лидеров «Большой семёрки» в начале конфликта на Украине

Ранее Дональд Трамп осудил исключение России из G8. По словам президента США, Западу не следовало отказываться от формата G8 и разрывать отношения с РФ. Однако премьер-министр Канады Марк Карни резко ответил на высказывания американского коллеги.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • g8
  • g7
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar