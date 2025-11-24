Политолог объяснил, нужно ли России возвращаться в G8

Россия вряд ли проявит заинтересованность в возвращении в формат G8 даже при получении официального предложения от президента США Дональда Трампа, заявил эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его мнению, данная группа стран исторически объединена общими ценностями, а Россия развивается в ином направлении, не соответствующем либерально-демократическим стандартам Запада.

«Наверное, даже если бы не было кризиса, связанного с Крымом, в 2014 году, Россия так или иначе бы выпала из G8», — полагает собеседник RTVI.

Он уверен, что даже в случае инициативы Трампа внутри «семёрки» возникнет последовательная жёсткая оппозиция такому шагу. По словам эксперта, для нынешней американской администрации многосторонние форматы не являются приоритетными — основные усилия сосредоточены на двусторонних переговорах.