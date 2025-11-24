Политолог объяснил, нужно ли России возвращаться в G8
Россия вряд ли проявит заинтересованность в возвращении в формат G8 даже при получении официального предложения от президента США Дональда Трампа, заявил эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его мнению, данная группа стран исторически объединена общими ценностями, а Россия развивается в ином направлении, не соответствующем либерально-демократическим стандартам Запада.
«Наверное, даже если бы не было кризиса, связанного с Крымом, в 2014 году, Россия так или иначе бы выпала из G8», — полагает собеседник RTVI.
Он уверен, что даже в случае инициативы Трампа внутри «семёрки» возникнет последовательная жёсткая оппозиция такому шагу. По словам эксперта, для нынешней американской администрации многосторонние форматы не являются приоритетными — основные усилия сосредоточены на двусторонних переговорах.
Ранее Дональд Трамп осудил исключение России из G8. По словам президента США, Западу не следовало отказываться от формата G8 и разрывать отношения с РФ. Однако премьер-министр Канады Марк Карни резко ответил на высказывания американского коллеги.
