50-летняя «Сибирская Баффи» явилась в суд с осиновым колом
Обложка © Telegram / ГУФССП России по Омской области
В Омске женщина пыталась пронести на судебное заседание осиновый кол, назвав его своим «энергетическим талисманом». При досмотре на входе охрана изъяла у неё опасный предмет. Забавную историю рассказали в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области.
«Сотрудники органа принудительного исполнения пресекли попытку проноса в зал суда запрещённого предмета», — сказано в тексте.
50-летняя женщина и её 20-летний сын пришли на заседание в Центральный суд. Когда на досмотре нарушительница открыла сумку, то охрана увидела там заточенную деревянную палку. Нисколько не смущаясь, женщина сказала, что это «осиновый кол» и расставаться с ним она не намерена даже в суде. По её словам, «талисман» обладает «защитной силой». Приставы отобрали у женщины «талисман», после чего нарушительница пообещала пожаловаться во все инстанции.
Ранее сообщалось, что руководительница оккультного объединения «Империя сильнейших ведьм» Елена Суликова (Алена Полынь) получила два года тюремного заключения по делу об экстремизме.
