50-летняя «‎Сибирская Баффи» явилась в суд с осиновым колом

В Омске женщина пыталась пронести на судебное заседание осиновый кол, назвав его своим «энергетическим талисманом». При досмотре на входе охрана изъяла у неё опасный предмет. Забавную историю рассказали в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области.

50-летняя женщина и её 20-летний сын пришли на заседание в Центральный суд. Когда на досмотре нарушительница открыла сумку, то охрана увидела там заточенную деревянную палку. Нисколько не смущаясь, женщина сказала, что это «осиновый кол» и расставаться с ним она не намерена даже в суде. По её словам, «талисман» обладает «защитной силой». Приставы отобрали у женщины «талисман», после чего нарушительница пообещала пожаловаться во все инстанции.