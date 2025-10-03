Суд вынес приговор «ведьме» Алёне Полынь по делу об экстремизме

Руководительница оккультного объединения «Империя сильнейших ведьм» Елена Суликова (Алена Полынь) получила два года тюремного заключения по делу об экстремизме. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Суд, приняв во внимание позицию прокурора, назначил 45-летней Алёне Полынь наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и сетей, включая интернет.

«В период с января 2020 года по декабрь 2023 года подсудимая, выступая под псевдонимом «Алёна Полынь», создала литературное произведение «Моё имя Полынь», содержание которого направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства священнослужителей традиционных религий, а также угрозы и призывы применения насилия в отношении указанной группы лиц», — говорится в сообщении.