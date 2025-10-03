Суд вынес приговор «ведьме» Алёне Полынь по делу об экстремизме
Экстрасенс Алёна Полынь проведёт 2 года в колонии за экстремизм
Алёна Полынь. Обложка © Telegram / alena_polun
Руководительница оккультного объединения «Империя сильнейших ведьм» Елена Суликова (Алена Полынь) получила два года тюремного заключения по делу об экстремизме. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Суд, приняв во внимание позицию прокурора, назначил 45-летней Алёне Полынь наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и сетей, включая интернет.
«В период с января 2020 года по декабрь 2023 года подсудимая, выступая под псевдонимом «Алёна Полынь», создала литературное произведение «Моё имя Полынь», содержание которого направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства священнослужителей традиционных религий, а также угрозы и призывы применения насилия в отношении указанной группы лиц», — говорится в сообщении.
Напомним, экстрасенс Алёна Полынь была арестована в начале июня 2024 года за неуплату налогов, экстремизм и оскорбления чувств верующих. Служители Фемиды отправили женщину в СИЗО, несмотря на её попытки вызвать сострадание потерей сознания в зале суда.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.