Суд отказался прекратить дело «крабового короля» из-за смерти Кана

Фрунзенский районный суд Владивостока отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела против сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, несмотря на представленные свидетельства о его смерти. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель гособвинения заявил, что документы иностранного государства о регистрации смерти не имеют юридической силы в РФ. Защита настаивала, что имеющаяся законная запись о смерти, зарегистрированная в органах ЗАГС, является прямым основанием для прекращения дела. Сторона обвинения не согласилась с этим, указав, что документ иностранного государства не является документом, подтверждающим факт регистрации его смерти на территории РФ.

Напомним, бизнесмен обвиняется в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба на сумму свыше 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов.

Ранее суд конфисковал у Александра Кана, сына «крабового короля» Олега Кана, четыре участка земли и два дома в Южно-Сахалинске для погашения долга в 358,7 млрд рублей, нанесённого водным биоресурсам. Площадь участков — свыше 1,2 тыс. и 1 тыс. кв. м, домов — 649 и 129 кв. м. Также взыскана госпошлина в 10,8 тыс. рублей.