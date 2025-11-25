Малышева рассказала, как по унитазу заподозрить аденому простаты у вашего мужа

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева объяснила, как по состоянию унитаза можно заподозрить у мужчины серьёзное заболевание — аденому простаты. Об этом она рассказала в эфире программы «Жить здорово!».

По словам Малышевой, тревожным сигналом могут стать капли мочи на сиденье унитаза после посещения туалета мужчиной. Такой признак может указывать на то, что человеку сложно мочиться из-за увеличенной простаты, поэтому струя становится слабой и разбрызгивается. В норме, подчеркнула врач, подобного у здорового мужчины происходить не должно.

Аденома простаты, или доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), — это нераковое увеличение предстательной железы, которое чаще всего развивается у мужчин старше 40–50 лет. С возрастом ткань простаты разрастается и начинает сдавливать мочеиспускательный канал, из-за чего возникают проблемы с мочеиспусканием.

К наиболее распространённым симптомам относятся:

учащённые позывы к мочеиспусканию, особенно ночью;

слабая или прерывистая струя мочи;

ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;

разбрызгивание мочи;

необходимость тужиться при мочеиспускании.

Без лечения аденома может приводить к осложнениям — хронической задержке мочи, воспалениям мочевого пузыря, почек, образованию камней и почечной недостаточности.

Диагностика включает осмотр у уролога, УЗИ, анализ крови на ПСА и уродинамические исследования. Лечение подбирается индивидуально и может быть медикаментозным или хирургическим, в зависимости от стадии заболевания и выраженности симптомов.