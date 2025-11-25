«Я известная личность!» Красотка из «Американского пирога» опозорилась по пьяни в баре

Американская актриса Тара Рид, известная своими ролями в фильмах «Американский пирог» и «Большой Лебовски», оказалась в невменяемом состоянии в отеле вблизи Чикаго. 50-летняя звезда настаивает, что неизвестные подсыпали ей в напиток какое-то вещество, после чего она перестала себя контролировать. Об этом сообщает TMZ.

Тара Рид в отеле. Видео © Х / TMZ

Рид очнулась только в больнице. Она рассказала, что сидела в баре в отеле и выходила покурить на пару минут. По её мнению, именно в этот момент ей что-то подмешали в напиток. Актриса вернулась и заметила, что её стакан накрыт салфеткой, что вызвало у неё подозрения, однако она допила свой коктейль. Но когда полиция показала кинозвезде видеозаписи, сделанные в тот вечер, то Рид не нашла слов.

На кадрах артистка кричит на персонал отеля, много пьёт, после чего доводит себя алкоголем до неадекватного состояния. Когда её пытались успокоить, то звезда прикрикнула: «Что вы делаете, я известная личность!» Работникам бара пришлось вызвать полицию и медиков. Сначала Рид пытались усадить в инвалидное кресло, но она постоянно падала, после чего её кое-как уложили на носилки.

Ранее актриса Дарья Мороз удивила поклонников, представ в необычном образе с монобровью. Судя по всему, этот забавный эксперимент связан с подготовкой к новому спектаклю. Необычную фотографию артистка выложила в своих соцсетях.