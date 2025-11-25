Звезда «Содержанок» шокировала поклонников густой монобровью

Актриса Дарья Мороз удивила поклонников, представ в необычном образе с монобровью. Судя по всему, этот забавный эксперимент связан с подготовкой к новому спектаклю. Необычную фотографию артистка выложила в своих соцсетях.

Дарья Мороз примерила неожиданный образ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / d_moroz

«Девочки, мой новый мастер по бровям просто огонь… Кому надо — пришлю контактик», — пошутила звезда сериала «Содержанки».

Подписчики оценили юмор, но единодушно отметили, что даже столь нестандартный акцент в макияже удивительно идёт актрисе.