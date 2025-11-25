Россия и США
Звезда «Содержанок» шокировала поклонников густой монобровью

Актриса Дарья Мороз удивила поклонников, представ в необычном образе с монобровью. Судя по всему, этот забавный эксперимент связан с подготовкой к новому спектаклю. Необычную фотографию артистка выложила в своих соцсетях.

Дарья Мороз примерила неожиданный образ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / d_moroz

Дарья Мороз примерила неожиданный образ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / d_moroz

«Девочки, мой новый мастер по бровям просто огонь… Кому надо — пришлю контактик», — пошутила звезда сериала «Содержанки».

Подписчики оценили юмор, но единодушно отметили, что даже столь нестандартный акцент в макияже удивительно идёт актрисе.

Напомним, что не так давно Дарья Мороз пережила тяжёлую утрату – её отец, известный режиссёр Юрий Мороз, скончался в возрасте 68 лет. Причиной смерти стала продолжительная борьба с раком поджелудочной железы. Он был известен как постановщик первых сезонов популярного сериала «Каменская», а также как режиссёр экранизации «Братьев Карамазовых» и участник создания третьего сезона «Содержанок». Его похоронили на Ваганьковском кладбище 16 июля. Спустя две недели после трагедии Дарья Мороз впервые вышла на публику.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / d_moroz

