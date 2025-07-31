Дарья Мороз впервые вышла в свет после смерти отца

Актриса Дарья Мороз появилась на публике спустя две недели после смерти отца. Она выступила в рамках «Киноконцерта», прошедшего в Зелёном театре на ВДНХ в Москве.

Как сообщает Super.ru, Дарья вышла на сцену в чёрном пиджаке с бахромой и длинной белой атласной юбке. В её исполнении прозвучали композиции «Знаешь» и «С любимыми не расставайтесь», последнюю она спела дуэтом с Гошей Куценко.