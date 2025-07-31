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Регион
31 июля, 09:49

Дарья Мороз впервые вышла в свет после смерти отца

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Актриса Дарья Мороз появилась на публике спустя две недели после смерти отца. Она выступила в рамках «Киноконцерта», прошедшего в Зелёном театре на ВДНХ в Москве.

Выступление Дарьи Мороз в Москве. Видео © Super.ru

Как сообщает Super.ru, Дарья вышла на сцену в чёрном пиджаке с бахромой и длинной белой атласной юбке. В её исполнении прозвучали композиции «Знаешь» и «С любимыми не расставайтесь», последнюю она спела дуэтом с Гошей Куценко.

Стало известно, какое наследство оставил Юрий Мороз
Стало известно, какое наследство оставил Юрий Мороз

Напомним, что Юрий Мороз, долгое время боровшийся с раком поджелудочной железы, скончался на 69-м году жизни. Он был режиссёром первых сезонов популярного сериала «Каменская», а также экранизировал «Братьев Карамазовых» и участвовал в создании третьего сезона сериала «Содержанки». Похоронили режиссёра и продюсера на Ваганьковском кладбище 16 июля.

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Мария Любицкая
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