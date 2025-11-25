50 тысяч за селезёнку: Конный клуб пытается замять кровавый скандал со взбесившейся лошадью

В Казани сотрудник конного клуба «Престиж» получил серьёзные травмы от лошади и теперь не может продолжать работать. Начальство же пытается замять скандал с помощью денег. О страшном происшествии Telegram-каналу Mash Iptash рассказала дочь пострадавшего Андрея Кузнецова.

Конюха из «Престижа» травмировала лошадь, мужчина больше не может работать. Видео © Telegram / Mash Iptash

Мужчина работал конюхом, ухаживая за животными: кормил их, убирал стойла, выпускал на выгон. Он был трудоустроен неофициально, получая зарплату «в чёрную», и не проходил никакого инструктажа по технике безопасности. Однажды, пытаясь разнять агрессивных жеребцов, Андрей получил удар копытом. Его срочно увезли на скорой помощи в больницу с переломом рёбер. Кроме того, мужчине пришлось удалить селезёнку.

Клуб никому об инциденте сообщать не стал и дочь узнала о госпитализации отца только когда он не вернулся домой. Владелица конюшни Анастасия предложила семье 50 тысяч рублей за молчание, но Кузнецовы отказались и обратились в полицию. Следствие подтвердило, что Андрей действительно работал в «Престиже», несмотря на то, что клуб отрицал это, утверждая, что мужчина лишь «приходил за навозом».

В итоге семья добилась возбуждения уголовного дела по двум статьям: нарушение требований охраны труда, повлекшее тяжкий вред здоровью, и невыплата заработной платы.

