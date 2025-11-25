Жительница Камчатки сильно «перенервничала» и покусала полицейского

Жительницу Петропавловска-Камчатского осудили за нападение и оскорбление сотрудника полиции. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошёл 30 июля 2025 года, когда 43-летнюю женщину уличили в распитии алкоголя в общественном месте. На замечание правоохранителей она ответила агрессией: сначала оскорбила одного из полицейских, а затем укусила его. В отношении неё возбудили уголовное дело по двум статьям — публичное оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) и применение насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

В суде женщина заявила, что действовала на фоне стресса из-за землетрясения, произошедшего в тот же день. Она выразила раскаяние, и городской суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей.

Похожий инцидент произошёл в начале октября в Каменском районе Ростовской области, где при задержании за хранение эфедрона и гашиша 35-летний мужчина также укусил инспектора ДПС за ногу, оказав ожесточённое сопротивление. В его отношении возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на сбыт наркотиков и применении насилия к представителю власти — в этом случае раскаянием и штрафом отделаться не получится.