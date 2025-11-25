Россия и США
25 ноября, 12:04

«Не тема для трёпа»: Шаляпин высказался о возобновлении дела об убийстве его бабушки и тёти

Прохор Шаляпин отказался комментировать дело об убийстве его бабушки и тёти

Прохор Шаляпин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / shalyapin_official

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проявил внимание к делу об убийстве родственниц певца Прохора Шаляпина, которое остаётся нераскрытым с 1996 года. Однако сам артист отказывается от комментариев по данному вопросу. Он лишь подчеркнул в интервью 360.ru, что дело находится на контроле СКР.

«Никаких комментариев я не даю. Это не тема для трёпа и пиара. Всё на контроле СК», — заявил Шаляпин.

Напомним, убийца бабушки и тёти Прохора Шаляпина избежал наказания из-за истечения срока давности дела. Сейчас он осуждён за хранение наркотиков. Вероятно, убийство совершил 52-летний Алексей Лиманский. В феврале 1996 года он вломился в квартиру и зарезал 60-летнюю Людмилу Колесникову и 30-летнюю Ирину Нетаеву. Тела двух женщин на следующий день обнаружили их родные, в том числе 12-летний Прохор. Однако СКР возобновил расследование убийства.

