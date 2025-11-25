Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 12:14

Сыры, икра и колбасы: Стало известно, сколько «санкционки» уничтожили в Ленобласти за год

В Петербурге и Ленобласти за 2025 год уничтожили более 73 кг сыра, икры и колбас

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Ryzhov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Ryzhov

С начала 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было уничтожено 73,5 килограмма продуктов, ввоз которых в Россию запрещён из-за санкционных ограничений. Об этом «Форпосту» сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По информации регулятора, чаще всего приходилось изымать и утилизировать санкционные молочные изделия — в первую очередь сыры, а также сливочное масло, йогурты и творог. На втором месте оказались мясные деликатесы, включая колбасы, ветчину и сосиски, а третье место заняли морепродукты: солёная рыба, икра и консервы. Кроме того, в перечень запрещённых попали и овощи с фруктами — томаты, капуста, яблоки, груши и другие.

Запрещённые товары поступали из ряда европейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию, Польшу, страны Балтии и Скандинавии. За последние 11 лет по всей России было уничтожено 42,6 тысячи тонн растительной и 1,3 тысячи тонн животноводческой продукции под санкционным запретом. Основными «нарушителями» оказались яблоки, груши, пекинская капуста, перцы, орехи, грибы, томаты, а также молочные и мясные изделия — при этом овощи и фрукты чаще всего поступали из стран ЕАЭС, а колбасные изделия — из Евросоюза.

Россиянину на 99 лет запретили въезжать в Таиланд из-за кражи санкционных сыров из Европы
Россиянину на 99 лет запретили въезжать в Таиланд из-за кражи санкционных сыров из Европы

Ранее в Иркутске таможенники обнаружили три килограмма сырого мяса медуз в багаже пассажира из Ханоя. В целях недопущения заноса и распространения инфекций изъятые продукты передали представителю авиакомпании для отправки обратно за пределы России тем же рейсом. В отношении нарушителя возбудили административное дело по статье 16.3 КоАП РФ, ему назначили штраф в качестве наказания.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar