При обследовании подвалов села Отрадное в Днепропетровской области штурмовые группы ВС РФ обнаружили группу мирных жителей, среди которых была старушка, перенёсшая два инсульта и неспособная передвигаться самостоятельно. Российский военнослужащий с позывным Крамар эвакуировал 83-летнюю парализованную женщину через открытую местность, рискуя собственной жизнью.

«Мне пришлось сбросить всю свою броню и бросить эту телегу, взять эту бабушку и просто идти по открытке», — рассказал Крамар корреспонденту телеканала «Звезда».

Операция по взятию территории проводилась при комплексной поддержке артиллерии, авиации и операторов БПЛА, которые обеспечивали зачистку опорных пунктов ВСУ. После прорыва первых линий обороны украинские военнослужащие начали отход, при этом часть их огневых ударов пришлась по ранее занятым ими же укреплениям.

Ранее эвакуированные из Красноармейска (Покровска) мать с сыном заявили, что буквально выживали в городе до прихода Армии России. По их словам, украинские боевики, занявшие населённый пункт в декабре 2024 года, превратили его в укрепрайон, установив на улицах противотанковые сооружения, а затем лишили жителей электричества, целенаправленно разрушив подстанцию.