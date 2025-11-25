Бывшие украинские военнослужащие, перешедшие на сторону России, теперь ведут боевые действия в составе четырёх полноценных подразделений общей численностью свыше 1 000 человек. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Украинская разведка жалуется, что всё больше пленных военнослужащих ВСУ вступают в ряды ВС РФ. <...> Бывшие украинские военные проходят службу в четырёх подразделениях. ГУР удалось установить личности как минимум 62 бывших военнослужащих ВСУ, воюющих на стороне России. Учитывая тот факт, что речь идёт о четырёх полноценных боевых подразделениях, общее число может достигать цифры в более чем 1 тыс. человек», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в ходе допросов и бесед с пленными удалось выяснить основные мотивы их перехода. Главной причиной названа идеология: все перешедшие считают себя русскими и духовными наследниками победителей фашизма в годы Великой Отечественной войны. Среди других мотивов — несогласие с политикой Киева, желание свергнуть нынешнюю власть, стремление получить российское гражданство, а также недовольство отношением украинского командования и его профессиональной некомпетентностью.

При этом, по словам источника, многие боевики не решаются открыто заявить о своём решении из-за страха за родных и близких, оставшихся на Украине. По его оценке, у них с высокой вероятностью возникнут проблемы с СБУ, поэтому абсолютное большинство сохраняют анонимность.

Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин ранее предупредил, что украинская армия находится в критическом положении на нескольких участках фронта из-за стремительного наступления российских войск. Офицер оценил текущую ситуацию, как худшую за последние годы и подчеркнул, что обсуждения мирных инициатив не останавливают ухудшение боевой обстановки для ВС Незалежной.