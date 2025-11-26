Россия и США
Аналитик объяснил, почему россиянам нужно «подождать годик» с покупкой жилья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crime Art

Ключевая ставка может опуститься до 11–13% к концу 2026 года, заявил в беседе с Life.ru экономист, аналитик Александр Разуваев. Он также рассказал о том, будет ли это время выгодным для покупки квартир.

«К концу 2026 года ключевая ставка будет 11–13%, ипотеку будет брать выгоднее. Вообще, конечно, зависит всё на самом деле от геополитики. Но исходя из того, как ЦБ «рисует», я думаю, что летом 2026 года будет 14%. Я советую не торопиться с покупкой квартиры, только если у вас есть очень выгодные льготы. Вот когда ставка ниже, тогда лучше брать, подождите годик и покупайте квартиру по самой выгодной ставке», — говорит эксперт.

Аналитик прогнозирует, что россияне станут активнее приобретать квартиры, потому что и ставки по ипотеке упадут, и вклады будут уже не такими привлекательными, поэтому часть денег будет направляться в недвижимость.

А ранее сама глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что в 2027 году ЦБ прогнозирует возможность перехода к нейтральной ключевой ставке в диапазоне 7,5 – 8,5 %.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

