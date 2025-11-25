Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 12:54

Лукашенко доложили о ситуации на границе с дальнобойщиками из Литвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Литовские водители грузовиков не несут ответственности за закрытие пограничных пунктов между Литвой и Белоруссией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович на встрече с президентом Александром Лукашенко, сообщает «Пул Первого».

«Это люди ни в чём не повинные, водители. Они в этом невиноваты, в том числе и их организации автоперевозчиков», — сказал Вольфович, отвечая на вопрос главы государства о впечатлениях от встречи с литовскими дальнобойщиками.

По его словам, инцидент с задержанием литовских грузовиков стал следствием необдуманных решений на политическом уровне.

Либералы Литвы сочли ситуацию на границе с Белоруссией поражением Вильнюса
Либералы Литвы сочли ситуацию на границе с Белоруссией поражением Вильнюса

Напомним, что 29 октября Литва в одностороннем порядке ввела месячное закрытие границы с Белоруссией. Она объяснила это мерами по борьбе с контрабандой табака, которую Вильнюс считает угрозой безопасности воздушного сообщения. В ответ Минск приостановил пропуск литовских грузовиков, перенаправив их на платные автостоянки, из-за чего на территории Беларуси оказалось заблокировано свыше тысячи фур из Литвы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar