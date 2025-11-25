Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 12:52

Подполковник ВСУ уничтожен в боях в Харьковской области

Кучеренко. Обложка © Telegram / Военкор Котёнок

Кучеренко. Обложка © Telegram / Военкор Котёнок

Российские военные уничтожили в Харьковской области командира батальона 151-й механизированной бригады украинской армии Михаила Кучеренко. Об этом в телеграм-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котёнок.

«Михаил Кучеренко — подполковник укровермахта, занимавший должность командира батальона 151-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожен Русской армией на Купянском направлении», — написал он.

Раненый боец ВС РФ снял на видео бой с боевиками ВСУ в одном здании
Раненый боец ВС РФ снял на видео бой с боевиками ВСУ в одном здании

Ранее сообщалось, что командир взвода батальона «Волкодавы» 57-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Павел Отич уничтожен в результате российского удара по логову подразделения на Харьковском направлении.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar