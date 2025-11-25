Подполковник ВСУ уничтожен в боях в Харьковской области

Российские военные уничтожили в Харьковской области командира батальона 151-й механизированной бригады украинской армии Михаила Кучеренко. Об этом в телеграм-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котёнок.

«Михаил Кучеренко — подполковник укровермахта, занимавший должность командира батальона 151-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожен Русской армией на Купянском направлении», — написал он.

Ранее сообщалось, что командир взвода батальона «Волкодавы» 57-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Павел Отич уничтожен в результате российского удара по логову подразделения на Харьковском направлении.