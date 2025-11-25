Три человека пострадали при ударе ВСУ по Льгову

В результате удара ВСУ по городу Льгову пострадали три гражданских лица, получившие лёгкие осколочные ранения и контузии. О последствиях атаки на гражданскую инфраструктуру сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Среди пострадавших — мужчина и две женщины, которые после осмотра медиками отказались от госпитализации. В деревне Воронино ранен 48-летний работник фермерского хозяйства с контузией и ушибом головы, которого планируют доставить в Курскую областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

«Всего в результате прилётов, предварительно, повреждено здание ж/д станции, 15 МКД и 2 частных дома, подомовой обход продолжается. Собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении», — написал Хинштейн.

Ранее Life.ru рассказывал, что жителю Курской области оторвало руку, когда он убирался у себя во дворе. Мужчина в ходе уборки поднял с земли предмет, внутри которого была взрывчатка. В итоге он остался без кисти левой руки.