Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 13:14

Три человека пострадали при ударе ВСУ по Льгову

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В результате удара ВСУ по городу Льгову пострадали три гражданских лица, получившие лёгкие осколочные ранения и контузии. О последствиях атаки на гражданскую инфраструктуру сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Среди пострадавших — мужчина и две женщины, которые после осмотра медиками отказались от госпитализации. В деревне Воронино ранен 48-летний работник фермерского хозяйства с контузией и ушибом головы, которого планируют доставить в Курскую областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

«Всего в результате прилётов, предварительно, повреждено здание ж/д станции, 15 МКД и 2 частных дома, подомовой обход продолжается. Собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении», — написал Хинштейн.

Медведев и Хинштейн обсудили, как сделать Курск безопасным и культурным
Медведев и Хинштейн обсудили, как сделать Курск безопасным и культурным

Ранее Life.ru рассказывал, что жителю Курской области оторвало руку, когда он убирался у себя во дворе. Мужчина в ходе уборки поднял с земли предмет, внутри которого была взрывчатка. В итоге он остался без кисти левой руки.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Александр Хинштейн
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar