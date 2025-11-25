Россия и США
25 ноября, 13:16

Дочь Любови Успенской рассказала о проблемах из-за постоянных сравнений с матерью

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / uspenskayalubov_official

Певица Татьяна Плаксина, дочь королевы русского шансона Любови Успенской, преодолела многолетний страх сцены, вызванный постоянным сравнением со знаменитой матерью. В интервью Пятому каналу она призналась, что ранее не решалась петь, считая себя недостойной уровня звезды.

Дочь Любови Успенской рассказала о проблемах из-за постоянных сравнений с матерью. Видео © Пятый канал

«В силу того, что, наверное, у меня такая звёздная великая мама, мне казалось, … я же лучше не спою. <…> Я всё время себя сравнивала с другими. Этого нельзя делать. Да, я боялась просто быть хуже, поэтому я не пела», — отметила наследница Успенской.

Она подчеркнула, что освободиться от неуверенности помог отказ от сравнений с другими артистами. Дочь Успенской отметила, что теперь сосредоточена на любви к собственному творчеству, а не на достижении чужих стандартов. Плаксина уверена, что после того, как публика услышит её выступление, сравнения с матерью потеряют смысл, поскольку их творческие манеры отличаются.

Ранее Любовь Успенская отказалась гастролировать и выступать на корпоративных мероприятиях без своей дочери Татьяны Плаксиной. Однако, несмотря на ликвидацию ИП в России, 71-летняя исполнительница продолжает давать частные концерты за 5 млн рублей за 45 минут.

