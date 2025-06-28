Дочери Успенской пришлось оправдываться после фразы о своём безумии

Дочь Любови Успенской, 35-летняя Татьяна Плаксина, недавно объявилась в медиаполе со своим неоднозначным заявлением о схождении с ума, которое она считает приятным для себя. Многие восприняли её слова буквально, поэтому девушке пришлось оправдываться у себя в соцсетях.

Так, Татьяна решила прояснить свою мысль и подчеркнула, что речь вовсе не идёт о психических расстройствах. По её мнению, выражение «сходить с ума» означает выйти за пределы привычного восприятия и возможностей, а не страдать от душевных недугов.

«Они не поняли суть данного изречения. Сходить с ума — значит не болеть психологически, а выйти за грани того, что ты считал возможным. Потерять ум обусловленности и того, что тебе общество навязало, чтобы заново обрести себя настоящего», — объяснилась Плаксина.