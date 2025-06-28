Дочери Успенской пришлось оправдываться после фразы о своём безумии
Дочь Успенской объяснила провокационную фразу о безумии
Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official
Дочь Любови Успенской, 35-летняя Татьяна Плаксина, недавно объявилась в медиаполе со своим неоднозначным заявлением о схождении с ума, которое она считает приятным для себя. Многие восприняли её слова буквально, поэтому девушке пришлось оправдываться у себя в соцсетях.
Так, Татьяна решила прояснить свою мысль и подчеркнула, что речь вовсе не идёт о психических расстройствах. По её мнению, выражение «сходить с ума» означает выйти за пределы привычного восприятия и возможностей, а не страдать от душевных недугов.
«Они не поняли суть данного изречения. Сходить с ума — значит не болеть психологически, а выйти за грани того, что ты считал возможным. Потерять ум обусловленности и того, что тебе общество навязало, чтобы заново обрести себя настоящего», — объяснилась Плаксина.
В заключение Татьяна обратилась к подписчикам с просьбой внимательнее относиться к услышанному и несколько раз обдумывать сказанное, прежде чем делать поспешные выводы.
Конфликт между Любовью Успенской и её дочерью Татьяной Плаксиной вышел в публичную плоскость 2 октября, когда певица заявила об исчезновении дочери и попросила общественность помочь в поисках. Успенская обнаружила пропажу по возвращении с гастролей: Плаксина ушла из дома, оставив свой телефон. Изначально адвокат певицы предположил, что Плаксину могли увезти из России, предварительно накачав наркотиками. Позже стало известно, что её нашли за границей. После этого, знакомый Плаксиной сообщил, то мать упрятала её в психбольницу.