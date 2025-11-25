Россия и США
25 ноября, 13:36

В Петербурге требуют закрыть «‎кровавый» пансионат, где 94-летняя старушка убила соседку

Незаконный пансионат. Обложка © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть частный пансионат в Старо-Паново, где осуществлялся уход за пенсионерами и инвалидами. Проверка выявила нарушение санитарных норм и использование помещений не по назначению. Об этом рассказали в ведомстве.

«Установлено, что индивидуальный предприниматель оказывает социальные услуги по круглосуточному проживанию и уходу за пожилыми людьми и гражданами с ограниченными возможностями здоровья в одном из арендованных коттеджей на территории Старо-Паново в Красносельском районе», — сказано в тексте.

Именно в этом пансионате 94-летняя бабуля убила соседку по комнате. Свидетельницей происшествия стала 56-летняя сиделка дома престарелых, которая утром 26 августа вошла в комнату, где проживали две пожилые женщины. Там она увидела, как 94-летняя старушка бьёт 84-летнюю соседку по голове.

