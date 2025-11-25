Жителя Петербурга оштрафовали за призыв убивать россиян

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей мужчину за размещение в мессенджере комментариев с оскорблениями в адрес граждан России и призывами к их убийству. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

«Невский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Пимкина за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение в информационно-телекоммуникационных сетях информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ)», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, мужчина неоднократно публиковал оскорбительные сообщения в открытом доступе в одном из мессенджеров, в которых обзывал россиян «биомусором». Пимкин в ходе заседания признал свою вину.

Ранее иркутская блогерша Мария Махмутова, пожелавшая смерти российским военным и мучений их детям, была оштрафована на 45 тысяч рублей. Кроме того, против неё возбуждены уголовные дела по фактам оскорбления и применения насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, в ходе проведения следственных действий Махмутова нанесла удар ногой сотруднику полиции и укусила оперативного работника.