Плющенко пожаловался детскому омбудсмену на маму 14-летней фигуристки Костылевой

Двухкратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, тренирующий 14-летнюю фигуристку Елену Костылеву, направил официальную жалобу уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки — Ирину Костылеву.

Плющенко утверждает в телеграм-канале, что Ирина Костылева регулярно нарушала общественный порядок, позволяла себе нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. По его словам, у него имеются видеозаписи, подтверждающие случаи физического воздействия женщины на свою дочь. Он также отметил, что мать фигуристки уже состоит на учёте в органах опеки по данному вопросу.

Кроме того, Плющенко пожаловался на то, что Ирина Костылева без согласия снимает несовершеннолетних детей на тренировках в академии «Ангелы Плющенко» и использует эти материалы для развития собственного блога. Он также обвинил её в распространении клеветы в отношении тренерского штаба академии.

Ирина Костылева все обвинения отрицает. Она опубликовала в Телеграм-канале видео, на котором просит дочь показать, где у неё побои. А вот кадров, где она применяет силу в отношении дочери, у Плющенко, с её слов, быть не может.

В январе 2024 года 12-летняя фигуристка Елена Костылёва получила травму руки во время выступления на чемпионате России по прыжкам в Москве: она дважды упала при исполнении четверного сальхова и получила за раунд 7,8 балла. После падений спортсменка сразу подъехала к борту, где медики оказали ей первую помощь с использованием заморозки. На тот момент Лена представляла команду Александра Галлямова и тренировалась под руководством Игоря Лютикова.