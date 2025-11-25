22-летнюю певицу Delarosa застрелили в автомобиле

22-летнюю певицу DELAROSA (настоящее имя — Мария Де Ла Роса) застрелили в припаркованном автомобиле в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает ABC 7.

Согласно свидетельствам, двое вооружённых мужчин ночью 22 ноября подошли к машине, в которой находилась артистка и двое её пассажиров, и открыли огонь. Певицу доставили в медицинский центр больницы Нортридж, где врачи констатировали её смерть. Её спутники получили тяжёлые ранения и находятся в критическом состоянии.

Следователи предполагают, что убийство может быть связано с деятельностью латиноамериканских банд. DELAROSA только начинала музыкальную карьеру — её первый заметный релиз, трек No Me Llames, вышел в августе прошлого года. В настоящий момент полиция пытается установить мотив преступления, но подозреваемые пока остаются на свободе.

