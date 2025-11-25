Россия и США
25 ноября, 14:07

22-летнюю певицу Delarosa застрелили в автомобиле

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ delaroaaaa

22-летнюю певицу DELAROSA (настоящее имя — Мария Де Ла Роса) застрелили в припаркованном автомобиле в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает ABC 7.

Согласно свидетельствам, двое вооружённых мужчин ночью 22 ноября подошли к машине, в которой находилась артистка и двое её пассажиров, и открыли огонь. Певицу доставили в медицинский центр больницы Нортридж, где врачи констатировали её смерть. Её спутники получили тяжёлые ранения и находятся в критическом состоянии.

Следователи предполагают, что убийство может быть связано с деятельностью латиноамериканских банд. DELAROSA только начинала музыкальную карьеру — её первый заметный релиз, трек No Me Llames, вышел в августе прошлого года. В настоящий момент полиция пытается установить мотив преступления, но подозреваемые пока остаются на свободе.

Певца Игоря Талькова убили из револьвера «Наган» 1895 года
Ранее Life.ru рассказывал, что житель Флориды Донован Фейсон признан виновным в убийстве своей 18-летней беременной подруги Кейлин Фиенго. Её тело с огнестрельным ранением обнаружили в ноябре 2022 года в салоне собственного автомобиля. Рядом нашли снимок УЗИ, подтвердивший, что жертва была на позднем сроке беременности. Следствие установило: узнав о беременности от самой Кейлин, Фейсон настаивал на аборте.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

