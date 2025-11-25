Белгородская предпринимательница ответила на иск Безрукова по маскам с его лицом

Актёр Сергей Безруков подал в суд на предпринимательницу из Белгородской области Кристину Соболевскую из-за якобы продававшихся ею масок с его изображением. Сама бизнесменша утверждает, что не получала досудебных претензий и до сих пор не понимает, в чём состоит суть иска.

«Суд пока не даёт ничего читать. Досудебных претензий не было. Вообще не знаю, о чём речь и почему ко мне... Мы сталкивались с аналогичными мошенниками. Дело в том, что китайцы копируют всё, что только можно и нельзя. Начиная от самих производителей и поставщиков. Вот когда видите, например, на маркетах, что светится какой-то продавец, либо товар какой-то, и они копируют всё целиком, подставляя что-то своё. А потом, когда дело доходит до суда, там вообще никого не найти», — рассказала она РИА Новости.

По её словам, в её ассортименте никогда не было масок с лицом Безрукова, поскольку она занимается исключительно производством детских игрушек. Соболевская также предположила, что могла стать жертвой недобросовестных копировальщиков, которые используют данные реальных продавцов для маскировки поддельных товаров.

Ранее стало известно, что Безруков намерен обратиться в Хамовнический районный суд Москвы с иском о запрете продажи масок с его изображением. В документах указано, что индивидуальный предприниматель Соболевская К.О. без разрешения размещает на маркетплейсах карнавальные и тканевые маски, на которых воспроизведено лицо артиста. По утверждению Безрукова, этим действием предприниматель незаконно использует его имя, фамилию и внешность, нарушая права на персональные данные и охраняемое законом изображение.