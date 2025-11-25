Россия и США
25 ноября, 14:18

В Госдуме предложили отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Lebedinskaia

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает отмену пеней и штрафов по кредитам для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий на расширенном заседании фракции, трансляция которого велась на сайте нижней палаты парламента.

«Уже внесли в Думу законопроект о списании долгов и введении моратория на начисление неустойки по просроченным кредитам лиц, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком на весь период такого отпуска», — сказал глава партии.

Он подчеркнул, что молодые матери не должны оказываться в долговой яме из-за банковских санкций, и уточнил, что мера будет распространяться как на многодетные семьи, так и на женщин, родивших первого ребёнка.

В России хотят выплачивать многодетным родителям в декрете до 100% зарплаты
В России хотят выплачивать многодетным родителям в декрете до 100% зарплаты

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести для женщин-предпринимателей «налоговый декрет» — годичное полное освобождение от уплаты налогов после рождения или усыновления ребёнка. В обращении к министру финансов Антону Силуанову они отметили, что действующие меры поддержки вынуждают многих женщин-ИП полностью прекращать деятельность во время отпуска по уходу за ребёнком, что часто приводит к потере бизнеса. По их мнению, новая льгота должна применяться ко всем налоговым режимам — УСН, ОСНО, ЕСХН и патентной системе.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

