25 ноября, 14:24

В Хакасии думают поставить памятник Сталину, всё решит народное голосование

Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

В Хакасии собираются провести народное голосование о возможной установке памятника Иосифу Сталину в Абакане. Об этом рассказал глава региона Валентин Коновалов в своём Telegram-канале. По его словам, местные жители уже имеют успешный опыт подобных опросов: именно так аэропорту присвоили имя Героя Советского Союза Василия Тихонова.

Коновалов заявил, что, по его оценке, большинство жителей Хакасии поддерживают идею установки памятника Сталину. Когда именно проведут голосование и каким будет формат — пока не уточняется.

Ранее подобная инициатива прозвучала и в Екатеринбурге. Там предложили установить бюст Сталина высотой более 3,4 метра вместе с постаментом. Идею внесли грузинское общество «Сакартвело», Центр Сталина и «Интернациональный союз диаспор». В мэрии подчеркнули, что речь идёт только о предложении, которое предстоит обсудить на профильной комиссии. Среди возможных мест — Бульвар Культуры на Уралмаше и территория рядом с Окружным домом офицеров.

Николь Вербер
