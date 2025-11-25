Коктейль за счёт «‎зубов дракона»: Российский экс-депутат вывез украденные миллионы в Мексику

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, обвиняемый в хищении средств при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, предположительно вывез похищенные деньги в Мексику. Об этом сообщил на судебном заседании адвокат одного из фигурантов дела.

В январе 2023 года в СМИ и Telegram-каналах появилось видео, на котором Васильев на фоне мексиканского пляжа поздравляет с Новым годом и готовит себе коктейль. Защита обратила внимание, что обвиняемый отказался пояснить суду, как именно были потрачены похищенные средства, хотя уже к моменту записи ролика деньги якобы находились в его распоряжении.

«На судебном заседании Васильев отказался рассказать, куда он потратил похищенные деньги. Но, согласно его показаниям, к тому моменту, когда он пил коктейль в Мексике, эти деньги уже были им похищены. Также он нам не рассказал, что его сын является гражданином Мексики, что упрощает процедуру вложения похищенных денег в недвижимость и иное имущество за рубежом», — сказал защитник. В связи с этим адвокат попросил суд направить запрос в пограничное управление ФСБ по Курской области, чтобы установить точные даты выезда и въезда Васильева в 2022–2023 годах.

Летом стало известно, что Васильев частично признал вину по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений вблизи границы с Украиной. Адвокаты просят изменить меру пресечения, подчеркивая, что оснований для содержания под стражей нет: Васильев не скрывается и сотрудничает со следствием. В ходатайстве также указаны его государственные награды, участие в гуманитарных и благотворительных инициативах, а также поддержка военнослужащих.