18-летний парень умер из-за лопнувшего аппендикса, пока он пил обезбол по совету врачей

В Новосибирске умер от разрыва аппендикса умер 18-летний студент Никита Ситнев. Врачи поставили ему неверный диагноз, сообщает Mash Siberia со ссылкой на родственников молодого человека.

Никита всегда был здоровым парнем, однако 24 октября у него вдруг заболел живот. В больнице №34 после УЗИ диагностировали непроходимость кишечника и рекомендовали принимать обезболивающие. Спустя два дня юношу экстренно доставили в реанимацию в критическом состоянии — он не мог двигаться и говорить.

Видео © Mash Siberia

Оказалось, что у него пошло осложнение на почки и сердце. Врачи сделали операцию, но он умер после неё. Родственники считают, что именно врачебная халатность стала причиной его безвременной кончины. Они уже подали заявление в Следственный комитет, подкрепив его сведениями о множестве негативных отзывов о том самом медучреждении.

