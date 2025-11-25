Юрист раскрыл сумму, которую Безруков может получить за незаконные маски с его лицом

Народный артист России Сергей Безруков может получить несколько сотен тысяч рублей за незаконное использование его образа на карнавальных масках, заявил юрист Илья Русяев. По его словам, суды обычно назначают компенсации от 100 до 300 тысяч рублей за подобные нарушения.

«Случай с масками попадает сразу в несколько чувствительных зон: известный артист, очевидное коммерческое использование его лица, привязка имени к конкретному товару на популярных площадках. С учётом общей практики можно ожидать, что обсуждение в зале суда будет идти в вилке от 100 до нескольких сотен тысяч рублей», — полагает собеседник издания «Абзац».

Окончательная сумма компенсации будет зависеть от масштабов распространения масок, длительности продаж и реакции предпринимателя на предъявленные претензии, отметил эксперт. Он добавил, что хотя артист вправе требовать большего с учётом рыночной стоимости использования его образа, судебная практика редко выходит за установленные рамки, кроме случаев, когда нарушения затрагивают частную жизнь и репутацию по нескольким эпизодам одновременно.

Напомним, ранее Сергей Безруков решил подать иск в Хамовнический районный суд Москвы. Он требует запретить продажу масок, на которых изображено его лицо. В исковом документе указана ИП Соболевская К.О. Предприниматель продаёт на маркетплейсах «Карнавальные маски на лицо Сергея Безрукова», а также тканевые маски с его изображением.