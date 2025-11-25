Польшу обязали признавать заключённые в ЕС однополые браки* вопреки запрету в конституции

Суд Европейского союза обязал Польшу признавать однополые браки*, заключённые гражданами ЕС в других странах союза, несмотря на то, что в конституции страны содержится на это прямой запрет. Об этом говорится в опубликованном постановлении суда.

«Суд считает, что такой отказ противоречит праву ЕС: он нарушает не только свободу передвижения и проживания, но и основное право на уважение частной и семейной жизни», — заявлено в документе.

Тем не менее государствам-членам необязательно вводить однополые браки* в своё национальное законодательство. Однако, если страна использует единую процедуру для признания браков, заключённых за рубежом, эта процедура должна применяться одинаково как к однополым*, так и к разнополым парам.

Ранее сообщалось, что в Москве СОБР провёл рейд в ночном клубе в поисках ЛГБТ*-пропаганды и наркотиков. В ответ на отказ одной из посетительниц подчиниться законному требованию силовиков сесть на пол для досмотра и её громкие протесты, сотрудники были вынуждены применить меры физического воздействия.

