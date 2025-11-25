Уралец получил 25 лет тюрьмы за убийство 11-летней девочки 23 года назад

Городской суд Карпинска Свердловской области вынес приговор по резонансному делу об убийстве 11-летней Марии в декабре 2002 года в Волчанске. На скамье подсудимых оказался 46-летний Владимир Семёнов — супруг женщины, у которой девочка временами ночевала, помогая по хозяйству, пока её мать злоупотребляла алкоголем.

По версии следствия, ночью 11 декабря 2002 года Семёнов остался один на один с ребёнком, когда жена и её подруга вышли за сигаретами и алкоголем. Вернувшись, они услышали, что девочка якобы ушла домой, — однако та бесследно исчезла. Её обожжённые останки нашли лишь в июне 2003 года в лесу под Волчанском, но долгое время не удавалось ни идентифицировать тело, ни установить причину смерти, сообщает kp.ru.

Прорыв произошёл в 2023 году: с помощью современных ДНК-экспертиз следователи идентифицировали погибшую и установили, что она была задушена. Повторный анализ доказал причастность Семёнова, ранее уже судимого за преступления сексуального характера. В прокуратуре уточнили, что сразу после убийства он закопал тело в подполье своей квартиры, а позже его родственники извлекли останки и сожгли в лесу, пытаясь скрыть следы преступления.

Психиатрическая экспертиза признала Семёнова вменяемым. Под давлением доказательств он сознался в содеянном. Суд приговорил его к 25 годам в колонии строгого режима, запретил восемь лет работать с детьми и обязал выплатить родственникам погибшей компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

О раскрытии другого резонансного преступления в Свердловской области стало известно в конце октября. В Екатеринбурге был задержан 21-летний подозреваемый в убийстве своей матери, тело которой без головы обнаружили 30 октября в Юго-Западном лесопарке. Жертву — женщину 1984 года рождения из одной из стран Центральной Азии, работавшую уборщицей в торговом центре, — идентифицировали по отпечаткам пальцев. Сын сознался, что убил её 20 октября в ходе бытовой ссоры, а голову и личные вещи спрятал в пакет в том же лесу. Мать и сын переехали в город в 2023 году и жили отдельно.