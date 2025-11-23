Психолог раскрыла ужасающие причины зверских убийств богородского маньяка
Фиксация богородского маньяка Дмитрия Артамошина на определённой дате является проявлением параноидального расстройства, а не увлечением нумерологией, уверена психолог Ольга Трухан. По её мнению, выбор даты может быть связан с ритуалом рождения, например, принесением жертв в день собственного дня рождения в попытке символически продлить жизнь.
Конкретные преступления против нянь могут быть связаны с травмирующим событием из детства. Эксперт подчеркнула, что такая травма могла произойти в возрасте до трёх лет, когда ребёнка оставляли с няней или соседкой, что вызвало глубокую обиду и потребность компенсировать пережитое через месть.
«Он пытается завершить эту ситуацию, убивая других нянь. Он принёс травму в свою взрослую жизнь», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Напомним, ранее в Подмосковье был задержан серийный преступник, использовавший фальшивые объявления о вакансиях нянь для похищения девушек. По данным следствия, преступником оказался 46-летний россиянин Дмитрий Артамошин. До похищения нянь он неоднократно был судим. Мужчина не признался в убийстве девушек, он может избежать тюрьмы. Позже выяснилось, что богородский маньяк был одержим числом 27 и подстраивал под него хищения жертв.
Обложка © Telegram / SHOT