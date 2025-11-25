Активистка Оуэнс назвала сумму, которую Макроны заплатили за её убийство

Американская журналистка и активистка Кэндис Оуэнс заявила в соцсети, что президент Франции Эмманюэль Макрон со своей супругой не поскупились и заплатили за её убийство киллерам 1,5 миллиона долларов. Оуэнс уверена, что вызвала гнев французского лидера тем, что назвала его жену мужчиной, сменившим пол.

«Когда всё будет сказано и сделано, и общественность узнает, что Макрон якобы перевёл 1,5 миллиона долларов на моё убийство, как отреагирует мир?» — написала она.

Напомним, американская активистка и журналистка Кэндис Оуэнс, назвавшая Брижит Макрон мужчиной, теперь утверждает, что президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди заказали её убийство. Журналистка заявляет, что у неё есть доказательства и даже имена исполнителей преступления.