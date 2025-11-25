Врачи достали из желудка маленькой пациентки острую стоматологическую скобку

В Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля была доставлена 13-летняя девочка, случайно проглотившая стоматологическую скобку. Об успешно проведённой операции сообщила врач-эндоскопист медицинского учреждения Анастасия Лазарева, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Московской области.

После экстренной госпитализации и проведения рентгенографии врачи выполнили гастроскопию.

«Для извлечения инородного тела мы выполнили гастроскопию, в ходе которой захватили стоматологическую скобу эндоскопической петлёй. Так как инородный предмет был острый, то это создавало высокие риски травмировать слизистую, мы поэтапно провели скобу через пищевод, устье пищевода и гортаноглотку», — сказала врач-эндоскопист Анастасия Лазарева.

На всю процедуру у медиков ушло 10 минут. Операция прошла успешно, в ходе контрольного осмотра никаких дефектов слизистой не выявили.

Девочку выписали на следующий день после операции в удовлетворительном состоянии. Врачи напоминают, что при проглатывании инородных тел необходимо немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью, а не пытаться извлекать предметы самостоятельно. Последствия могут быть плачевны.

