41-летний Дуров поделился секретом пресса с «кубиками» и моложавого лица

Создатель Telegram, бизнесмен Павел Дуров раскрыл секрет своей «вечной» молодости и подтянутого тела. Об этом он написал в одном из комментариев в соцсети Х. Сейчас ему 41 год, и он признался, что не употребляет алкоголь, не курит и занимается спортом.