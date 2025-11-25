41-летний Дуров поделился секретом пресса с «кубиками» и моложавого лица
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ durov
Создатель Telegram, бизнесмен Павел Дуров раскрыл секрет своей «вечной» молодости и подтянутого тела. Об этом он написал в одном из комментариев в соцсети Х. Сейчас ему 41 год, и он признался, что не употребляет алкоголь, не курит и занимается спортом.
«Спите 8+ часов, ешьте настоящую еду, выполняйте упражнения, никогда не стрессуйте, никогда не пейте, никогда не курите, никогда не принимайте таблетки», — написал Дуров.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров добился отмены судебного контроля, который запрещал ему покидать Францию. Он идеально соблюдал все предписания, что и стало основанием для снятия ограничений.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.