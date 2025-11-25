Миронов призвал отменить транспортный налог в России

Вместо транспортного налога в России нужно вводить полноценный налог на роскошь, в том числе на дорогие автомобили, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Депутат напомнил, что сразу несколько регионов собираются поднять транспортный налог, причём сильнее всего под удар попадают малолитражки до 100 лошадиных сил — это, в том числе «Жигули» и «Нива».

По его словам, поддержку отечественного автопрома фактически подменили задачей «содрать с автовладельцев побольше».​ Миронов в беседе с «Газетой.ru» дополнил, что транспортный налог нужно не повышать, а ликвидировать, так как сборы уже заложены в растущие топливные акцизы, из‑за чего автомобилисты «платят дважды». Вместо этого, по его словам, справедливее ввести прогрессивный налог на роскошь для владельцев дорогой недвижимости, яхт, самолётов и премиальных машин.

Для автомобилей стоимостью от 20 млн рублей фракция предлагала ставку 1% от цены, для авто за 30–50 млн — 2%, 50–100 млн — 3%, а свыше 100 млн — 4%. Такой подход, уверен политик, заменит избыточный транспортный налог для всех адресным налогом на действительно роскошные авто.

А ранее Life.ru писал, что в Калининградской области почти вдвое планируют повысить транспортный налог. Такое решение обусловлено растущими расходами на содержание дорожной сети, которые в следующем году превысят налоговые поступления на 32%, объяснил министр финансов региона Виктор Порембский.