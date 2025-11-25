Россия и США
25 ноября, 16:30

Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома «Плесецк»

Обложка © ТАСС / Наталья Бережная

Космические войска России успешно выпустили на орбиту с космодрома «Плесецк» ракету-носитель «Ангара-1.2». О запуске сообщили в Минобороны РФ. Какие именно аппараты были отправлены в ракете, не раскрывается.

«25 ноября в 16 часов 42 минуты с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области боевым расчётом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что стратегические ядерные силы России выполнили комплексную тренировку с запусками ракет с разных платформ. С космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке был произведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Тренировка позволила проверить уровень подготовки военного управления и практические навыки оперативного состава.

