«Золотое кольцо» Кадышевой выплатит 50 тыс. рублей за нарушение авторских прав

Ансамбль «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой проиграл суд и выплатит 50 тысяч рублей из-за нарушения авторских прав на композиции «Течёт ручей» и «Россия-Русь». Истцом по делу выступило Российское Авторское Общество (РАО). Об этом пишет SHOT.

Напомним, Российское Авторское Общество (РАО) подало судебный иск к ансамблю «Золотое кольцо» под руководством Надежды Кадышевой. Размер заявленных требований составил 80 тысяч рублей. Поводом разбирательств стало исполнение артисткой без согласия правообладателей двух композиций на шоу 11 апреля 2025 года в концертном зале «Москва». Речь идёт о песнях «Россия-Русь» (авторы — Виктор и Ксения Пеленягрэ) и «Течёт ручей» (Пётр Черняев и Наталья Трушина). Правообладатели направляли уведомления с требованием выплатить вознаграждение, но никто не ответил. Тогда дело дошло до суда.